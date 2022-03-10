Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Ahmet Uçar'dan uyarı! Kar İstanbul'da ne kadar sürecek? 30 cm yağacak
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkili olmaya devam ediyor. Sürücülerin yollarda kalmasına neden olan kar yağışı ne kadar devam edecek? Meteoroloji uzmanları yağış ve soğuk hava dalgası için ne diyor?
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Taksim, Avcılar, Başakşehir, Üsküdar, Kartal başta olmak üzere pek çok ilçe beyaz örtü ile kaplandı. Peki uzmanlar devam eden yağış için ne diyor?
Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının pazar akşamına kadar süreceğini bildirdi ve şu bilgileri verdi:
-İstanbul'da bugün hava KAR yağışlı rüzgar kuzey doğudan kuvvetli sıcaklık 4 C. Kar yağışı Pazar akşamına kadar aralıklı devam edecek. Gece sıcaklık 0 C ye kadar düşecek.
Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar ise sadece İstanbul'a odaklanmamak gerektiğini bildirdi.