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Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti

Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, tedavi için ülkesi Slovakya'ya gitti.

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Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsultasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya’ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ve 20 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki Slovak yıldız, 21’inci haftada oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 80’inci dakikasında sakatlanmıştı. 54 gündür tedavi gören Hamsik, bu süreçte sadece Konyaspor karşılaşmasının 71’inci dakikasında oyuna girerek 19 dakika mücadele etti. Galatasaray karşılaşmasında riske edilmeyip yedek kulübesinde bekleyen 34 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmaları olmak üzere toplam 5 maçta oynayamadı.

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