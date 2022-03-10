BIST 2.034
DOLAR 14,83
EURO 16,45
ALTIN 954,88
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Abone ol

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, bugünkü görüşmeleri ve Antalya Diplomasi Forumu'yla sürdürecek.

Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinden itibaren uluslararası arenada yoğun temas trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya geliyor.

NATO Genel Sekreteri geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Biden ile telefon görüşmesi
Erdoğan TSİ 18.30'da ise ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşecek. Bu görüşmenin gündemi de Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

Diplomasi trafiği Antalya'da da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın forumdaki gündemi de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak çalışmalar olacak.

Erdoğan'ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

 Zelenskiy ve Putin'le yapılan görüşmeler
Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rus ordusunun başlattığı Ukrayna topraklarına yönelik saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile ikinci görüşme 26 Şubat'ta yapıldı. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, 4 Mart'ta Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 Mart'ta telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.

 Diğer liderlerle temaslar
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

İlgili Haberler
Ayşenur Arslan Ukrayna Rusya savaşı için olay sözler! Yine Erdoğan'a bağladı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği! İsrail'de Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşması kriz yaşattı Gözler kritik zirvede! Asıl hedefimiz Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
10 Mart perşembe günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Foto Galeri 10 Mart perşembe günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
256 hekim üzerinde yapılan anket sonuçlandı hekimlerin çoğunda tespit edildi
256 hekim üzerinde yapılan anket sonuçlandı hekimlerin çoğunda tespit edildi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
Emekli bayram ikramiye ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Emekli bayram ikramiye ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Merkez Bankası brüt rezervleri azaldı
Merkez Bankası brüt rezervleri azaldı
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak
Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak
BİM market açılış-kapanış saati 10 Mart'ta saat kaçta kapanacak?
BİM market açılış-kapanış saati 10 Mart'ta saat kaçta kapanacak?
A101 market kapanış saati 10 Mart A101 kaçta açılıp-kapanıyor?
A101 market kapanış saati 10 Mart A101 kaçta açılıp-kapanıyor?