Ayşenur Arslan Ukrayna Rusya savaşı için olay sözler! Yine Erdoğan'a bağladı

Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı SİHA satmak için Ukrayna Rusya savaşının çıkmasını istemekle suçlayarak “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü SİHA’lar müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan, Rusya-Ukrayna savaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.