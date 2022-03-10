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Ukrayna Dışişleri Bakanı Antalya'daki zirve sonrası Rusya'yı suçladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşti.

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulundu. Ukrayna Dışişleri bakanı zirvesiz sonuçsuz kalmasından Lavrov'un tavrını sorumlu tuttu. Kuleba, Antalya'ya durumdan nasıl çıkılacağına dair somut kararlar almak için geldiğini, Lavrov'un ise "sadece dinlemek için" geldiğini söyledi.

İşte Kuleba'nın açıklamasından satır başları...

- Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

- Diplomatik çözüm için elimden geleni yaptım... Bir ilerleme kaydedemedik

- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.

- Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

- Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

- Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

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