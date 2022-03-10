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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini neden okudu? Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını İnşirah Suresini'ni okuyarak bitirdi... Erdoğan'ın İnşirah suresini okuyarak kime mesaj verdiğini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını Kuran-ı Kerim'den İnşirah suresini okuyarak bitirmişti. Erdoğan'ın bununla kime mesaj vermek istediğini Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı. Selvi mesajın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olmadığını, Erdoğan'ın bununla milletvekillerine ve parti tabanına mesaj verdiğini yazdı. Erdoğan'ın mesajı ne? İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

AK Parti milletvekillerine yönelik bir mesajdı!
Tüm insanlığın feraha çıkmaya ihtiyacı var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında önce Arapça sonra Türkçe olarak İnşirah Suresi’ni okuması önemliydi.

Bence Ukrayna Savaşı’yla yaşanan sıkıntılardan ziyade AK Parti milletvekillerine yönelik bir mesajdı.

İnşirah Suresi peygamberimizin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde Mekke’de nazil olan bir ayet. Her zorluktan sonra bir kolaylık olduğunu anlatıyor.

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