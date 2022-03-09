İstanbul'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına skandal sözler! Şoförün vicdanı ölmüş

İSTANBUL Avcılar’da engelli çocuğuyla birlikte minibüse binen bir kadına şoför tepki gösterdi. Engelli arabasının çok yer kapladığını söyleyen şoföre, arabanın da parasını uzatan kadın ‘O kadar paran varsa taksiye binersin’ cevabıyla karşılaştı. Minibüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suna Şengül isimli kadın doğuştan Serebral Palsi hastalığı teşhisi konan engelli çocuğuyla birlikte minibüse bindi. Minibüse, çocuğunun engelli arabasını da koyan kadına şoför tepki gösterdi. Engelli arabasının çok yer kapladığını, onun yerine daha fazla yolcu alabileceğini söyleyen şoföre, Suna Şengül arabanın parasını da uzattı. Bunun üzerine şoför ‘O kadar paran varsa taksiye binersin’ diye cevap verdi. Şoförün davranışı bu kadarına da pes dedirtirken, minibüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Avcılar’da engelli çocuğuyla birlikte minibüse binen Suna Şengül’ün yaşadığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Suna Şengül’ün, ‘Ben 11 yıldır bu işin mücadelesini veriyorum. Anlatamazsın böyle insanlara. Çocuğumun kalça çıkığı var. Arabasıyla binmesi gerekiyor’ dediği sonrasında ‘3 kişilik ücret al. Arabamız yer kaplıyor. Mazotunuzu karşılarsınız’ diyerek engelli arabası da dahil 3 kişilik para uzattığı bunun üzerine şoförün ise ‘Ablacığım o kadar paran varsa taksiye binersin uzatma’ diye karşılık verdiği, Suna Şengül’ün ise ‘Taksiye engelli arabasıyla binemem ancak toplu taşımaya binebilirim’ dediği görülüyor.







"Çocuk arabasını kapatmak zorundasınız, ben daha fazla yolcu alacağım"

Suna Şengül, “Ben neden çocuğumun arabasını katlamak zorundayım, dedim şoföre. Çocuğumu kucağıma almakta zorlanıyorum. Çocuğumun kalçası çıkık. Onun en konforlu hali kendi engelli pusetinde oturduğu zamanki hali. Şoför, ‘Araba benim değil, kapatmak zorundasınız hanımefendi’ dedi. Bir sürü yolcu alacağını söyledi. O anda bulunan vatandaşlardan birisi şikayet etmiş. Şoförün işinden men edildiği söylendi. Serebral Palsi hastalığı var çocuğumun. Çiğneme ve yutma bile yok benim çocuğumda. Çocuğumun durumunu daha da normal bir hale dönüştürmek için çabalıyorum. İnsanlar daha duyarlı olsun. Ben de engelli olsam ben nasıl davranırım diye bir düşünsünler” dedi.







Şoför, ‘Minibüste engelliler için ayrılan köşelerin olduğunu’ söyleyen yolcuya cevap veremedi

Şengül, “Şoförle tartışırken yanımdaki kadın, ‘Zaten minibüslerde engelliler için ayrılmış köşeler var’ dedi. Bunun üzerine şoför hiçbir cevap veremedi. Sonrasında, ‘Bana söylenen çocuk puseti araca alınmayacak, yasak’ diye çıkıştı. Ben de ona bunun çocuk puseti olmadığını, 12 yaşında engelli bir vatandaşın engelli oturağı olduğunu söyledim” diye konuştu.