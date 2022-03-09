Rusya SSCB bayraklı tankları paylaştı! Putin niyetini bir kez daha açık açık gösterdi
RUSYA Savunma Bakanlığı'nın bugün yayınladığı görüntüler, Vladimir Putin'in SSCB'yi yeniden kurma hayallerinin bir kez daha altını çizdi. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemesi yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemesi yer alıyor.
Putin'in Ukrayna saldırısının altında eski SSCB'yi yeniden diriltme hayalinin yattığı ve Ukrayna'ya saldırmak için bahane ürettiği iddia edilmişti.