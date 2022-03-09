BIST 2.050
DOLAR 14,64
EURO 16,04
ALTIN 964,92
DÜNYA

Rusya SSCB bayraklı tankları paylaştı! Putin niyetini bir kez daha açık açık gösterdi

RUSYA Savunma Bakanlığı'nın bugün yayınladığı görüntüler, Vladimir Putin'in SSCB'yi yeniden kurma hayallerinin bir kez daha altını çizdi. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemesi yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntüde Rus zırhlı konvoyunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı ile ilerlemesi yer alıyor.

Putin'in Ukrayna saldırısının altında eski SSCB'yi yeniden diriltme hayalinin yattığı ve Ukrayna'ya saldırmak için bahane ürettiği iddia edilmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da amatör maçta ortalık fena karıştı! Tekme tokatlar havada uçuştu: Çevik kuvvet müdahale etti
Bursa'da amatör maçta ortalık fena karıştı! Tekme tokatlar havada uçuştu: Çevik kuvvet müdahale etti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rize'de 4 yaşındaki kızını binanın 6. katından attı! Görüntü herkesi şok etti: Davada yeni gelişme
Rize'de 4 yaşındaki kızını binanın 6. katından attı! Görüntü herkesi şok etti: Davada yeni gelişme
Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı
Yargı 24. bölüm fragmanı
Yargı 24. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 36. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 36. bölüm fragmanı
İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Derya Yanık yanıtladı
İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Derya Yanık yanıtladı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayçiçek yağı stokçularına böyle çıkıştı: Bedelini ağır ödersiniz
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayçiçek yağı stokçularına böyle çıkıştı: Bedelini ağır ödersiniz
Koç Üniversitesi Dekanı Baha Yiğit Sayın öğrencisinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan
Koç Üniversitesi Dekanı Baha Yiğit Sayın öğrencisinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan
Hadi Özışık: Benzin ve mazot 50 lira olsun hiç değilse her gün psikolojimiz bozulmaz!
Hadi Özışık: Benzin ve mazot 50 lira olsun hiç değilse her gün psikolojimiz bozulmaz!