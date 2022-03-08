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İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Derya Yanık yanıtladı

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'nin kadına yönelik şiddette mücadelesini İstanbul Sözleşmesiyle başlatmak olmaz. Bu sadece bir çerçeve metin. Bizim kanunumuz zaten var. Bir bu bir ortak çabadır, herkes sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık sorulara yanıtladı.

Bakan Yanık, "Türkiye'nin kadına yönelik şiddette mücadelesini İstanbul Sözleşmesiyle başlatmak olmaz. Bu sadece bir çerçeve metin. Bizim kanunumuz zaten var. Bir bu bir ortak çabadır, herkes sahip çıkmalı" dedi.

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