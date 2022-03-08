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EĞİTİM

Koç Üniversitesi Dekanı Baha Yiğit Sayın öğrencisinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan

TÜRKİYE'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi olay video ile gündemde. Koç Üniversitesi'nde öğrenciler kız erkek ayrı yerde yemek yenmesine itiraz etti. Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın "ne diyorsun lan sen" diyerek bir öğrencinin üzerine yürüdü.

Kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi başta olmak üzere öğrencilerin sorun ve taleplerini dile getirmek için bir araya geldiği Koç Üniversitesi'nde, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın bir öğrencinin üzerine yürüdü. Genel Sekreter ile öğrencilerin olduğu alana gelen Baha Yiğit Sayın, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra "Sen ne diyorsun lan" diyerek Erkin Başar'ın üzerine yürüdü. Sayın'ın öğrenciye yönelik sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Erkin Başar, Baha Yiğit Sayın'ın başka bir öğrencinin daha üzerine yürüdüğünü belirtti. Başar, "Öncelikle okulda şu an için cinsiyetli yemekhane planı yok. Geçen yaz, yiğit bey'in de doğruladığı gibi buna dair planlar vardı. Bazı inşaat faaliyetleri yapıldı. Ancak öğrencilerin itirazları sonucu bunun önüne geçildi. Önceden belli bir saate kadar tüm öğrencilere açık olan yurtlara bu sene kameralar yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

Yemeklerin en ucuzu 25 TL
"Mutfakta, birlikte yemek yiyen arkadaşlarımız disiplin cezası aldı" diyen Başar "Ceza alan arkadaşımız eylemde bu olayı anlattı. Ayrıca, okuldaki karma yurt olan  yurdu da kız yurduna çevrildi. Ancak bizlerin tek talebi-sorunu da bu değil. Yüksek fiyatlı yemekler (en ucuzu 25 TL), verilmeyen başarı bursları, söz verildiği halde çıkmayan yurtlar, engellenen kulüp etkinlikleri… Ve öğrenciyle konuşmayan bir rektör. Lan diye konuşan öğrenci dekanı."  dedi.

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