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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ayçiçek yağı stokçularına böyle çıkıştı: Bedelini ağır ödersiniz

AKSARAY'da faaliyet gösteren market ve depolarda denetim gerçekleştiren Vali Hamza Aydoğdu'nun market ve depo sahiplerine, "Bugün bu yağlar Aksaray'a mesai bitimine kadar intikal etmezse bedeli ağır olur" diyerek uyarılarda bulunduğu görüntüler sosyal medyadan destek gördü.

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'da faaliyet gösteren marketlerde ayçiçek yağı ve KDV denetimi gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, daha sonra marketlerin organize sanayi bölgesindeki depolarında incelemelerde bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda Aksaray'a yetecek kadar yağın olduğu tespit edilirken stokçuluk yapan marketler hakkında idari işlemler başlatan Vali Hamza Aydoğdu, market ve depo sahiplerine, "Bugün bu yağlar Aksaray'a mesai bitimine kadar intikal etmezse bedeli ağır olur" diyerek uyarılarda bulundu.

Aydoğdu'nun market denetimi sırasındaki görüntüleri sosyal medyadan da büyük destek gördü.

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