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Aşk Mantık İntikam 36. bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 11 Mart 2022 Cuma akşamı FOX'ta...

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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