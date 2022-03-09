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Bursa'da amatör maçta ortalık fena karıştı! Tekme tokatlar havada uçuştu: Çevik kuvvet müdahale etti

BURSA’da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti. Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.

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