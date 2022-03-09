'Ayçiçek yağı fiyatı 1000 TL olsun' diyen Bahar Candan'a Seyhan Soylu bir bidon yağ döktü

Al Sana Haber'in moderatörü Seyhan Soylu, ayçiçek yağının fiyatının 200 TL olmasını fazla ucuz bularak 1000 TL olması gerektiğini söyleyen Bahar candan'ın kafasından aşağıya canlı yayında bir bidon ayçiçek yağı döktü.

Flash Tv ile anlaşmazlık yaşayarak YouTube üzerinden yayınını sürdüren Al Sana Haber’ de, moderatör Seyhan Soylu, ayçiçek yağı fiyatlarının 200 TL'ye ulaşmasını 'normal' karşılayarak 'ucuz' buldu. Programdaki yorumcuları da Seyhan Soylu'yu da bu açıklamasıyla şoke eden Bahar Candan, söz verdiği halde yayına da geç kalmasıyla Seyhan Soylu'yu çıldırttı. Bahar Candan’a ceza kesen Seyhan Soylu, daha önce de defalarca uyardığı ve bazen yayına almayarak cezalandırdığı Bahar Candan'ın başından aşağı bir bidon ayçiçek yağı döktü. Al Sana Haber izleyicileri “Bahar Candan’ın bize bu saygısızlığı nedir?” diye isyan etti.