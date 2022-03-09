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İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı! İşte o anlar...

İSTANBUL Küçükçekmece’de, belediye otobüsü yolun karşısına geçen kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kazaların sık yaşandığını belirten esnaf ise ışıklı ikazın konulması gerektiğini söyledi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece istasyon Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy arasında sefer yapan Semih Yılmaz idaresindeki 34 UP 9631 İETT otobüsü, yolun karşısına geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Sürücü Yılmaz ise yolcuları tahliye ederek başka otobüse bindirdi. İfadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Sürücü Semih Yılmaz, “Kadın karşıya geçiyordu, aslında yavaştım ama çarptı. Sonra kadın yere düştü, bir şeyi yoktu sadece kolum ağrıyor diyordu. Hastaneye kaldırıldı” dedi. Kazaların bu güzergahta çok yaşandığını söyleyen bölge esnafı Abdulkadir Olgaç, “Burası okul bölgesi olduğu için sabahları çok yoğunluk oluyor. Sabah saatlerinde bir tane belediye otobüsü bir bayana çarptı. Yetkililere söyledik, yaya geçidi artık yetmiyor. Çünkü araçlar durmuyor, istediğimiz ışıklı ikaz istiyoruz. Daha önce de burada bir sürü kaza oldu. Burada 4 tane okul var, sadece yaya geçidi var, araçlar veya otobüsler durmuyor. Önlem alınmazsa bu tür kazalar daha da olacak” diye konuştu. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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