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EKONOMİ

BİM ayçiçek yağını depolamış! BİM'in deposunu gören zabıta bile şaşırdı

A101 ve BİM marketlerininin ayçiçek yağını depoladıkları ortaya çıktı. Zabıta ekipleri rafları boş bulurken BİM'in deposuna girdiğinde büyük bir ayçiçek yağı stoğuyla karşılaştı.

Gaziantep'te toplam 574 markette 23 ekip ile stokçuluk, KDV oranı, fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, fahiş fiyat ve satıştan kaçınma gibi durumlara yönelik şok denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 2 iş yerine tarihi geçmiş ürün satmaktan, 2 iş yerine kasa-reyon farkı ile ürün satmaktan, 2 iş yerine de satıştan kaçarak stokçuluk yaptığı tespit edildi.

Depodan 15 bin 416 litre ayçiçek yağı çıktı
Denetimler kapsamında özellikle fiyat artışının yaşandığı ayçiçek yağı stokçuluğuna yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında BİM zincir marketleri ve diğer marketlerde raflarda bulunması gereken fakat stoklandığı tespit edilen 15 bin 416 litre ayçiçek yağı ele geçirildi. 

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