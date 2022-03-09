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Cem Yılmaz fena taşladı: En İyi Kadın oyuncu Ahmet Hakan, ödülü veren Hazal Kaya

Cem Yılmaz, Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğundan 'nefret' ettiğini yazarak gündeme gelen Ahmet Hakan'ı fena taşladı.

Oyuncu Hazal Kaya'nın, Netflix dijital platformunda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisindeki performansından 'nefret ettiğini' Hürriyet'teki köşesinde yazan Ahmet Hakan'a tepki yağmaya devam ediyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etme nedenini 5 maddede özetlediği yazısına, ünlü komedyen Cem Yılmaz kendi üslubuyla göndermede bulunarak, sahneden adeta 'taş' attı.

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