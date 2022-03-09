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DÜNYA

Kan donduran görüntü! Rus tankı Ukrayna'da sivillerin aracını bombaladı

UKRAYNA’da Rus tankının sivil aracı vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 14. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Makariv bölgesinde 28 Şubat’ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu. Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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