BIST 2.056
DOLAR 14,76
EURO 16,39
ALTIN 940,01
YEREL

Türkiye'nin konuştuğu adam konuştu: 2 dakika falan dengemi kaybettim, telefonlarım hiç susmadı

ELAZIĞ’da geçtiğimiz gün arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarpmış ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay anını anlatan Gürkan Namlı, direğe çarptıktan sonra 2 dakika kendisine gelemediğini belirtti.

Olay, geçtiğimiz gün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta arabasını park eden Gürkan Namlı bir süre park ettiği aracına bakarak yürürken kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken, neye uğradığını şaşıran Namlı ise bir süre gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Herkesin kendisini konuştuğunu aktaran Gürkan Namlı, yaşadığı anları İHA muhabirine anlattı.

Köyden çarşıya geldiğini belirten Gürkan Namlı, “Yem ve gübre almak için gelmiştim ama fiyatların çok pahalı olduğunu görünce oradan çıkıp bir arkadaşın yanına uğrayayım dedim. Oraya giderken arabayı park ettim fakat arabam uygunsuz bir şekildeydi. O esnada yaşlı bir amca buradan geçiyordu ben de ona bakayım derken geldim direğe çarptım." ifadelerini kullandı.



"Telefonumun şarjı yetişmiyordu"
Namlı "Arkadaşımız dükkandan çıkarak yardımcı oldu. Su verdi bir sıkıntın var mı dedi ben de bir sıkıntım yok dedim. Zaten haberlere çıktıktan sonra telefonlarım hiç susmadı. Arkadaşlarımız sosyal medyaya da atmıştı bir de haberlere de çıkınca arayan arayana soran sorana oldu. Telefonumun şarjı yetişmiyordu. Direğe çarptıktan sonra 2 dakika falan dengemi kaybettim” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta 7 yıldır kayıptı! Korkunç vahşet ortaya çıktı: Betonu kıran ekipler şok oldu
Sivas'ta 7 yıldır kayıptı! Korkunç vahşet ortaya çıktı: Betonu kıran ekipler şok oldu
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Artvin'de tır tünel girişinde yolcu otobüsüne çarptı! Feci kaza kamerada: Yaralılar var
Artvin'de tır tünel girişinde yolcu otobüsüne çarptı! Feci kaza kamerada: Yaralılar var
Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar kontak kapatıyor! Mansur Yavaş'tan açıklama: ulaşım bedeli en az...
Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar kontak kapatıyor! Mansur Yavaş'tan açıklama: ulaşım bedeli en az...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini neden okudu? Abdulkadir Selvi yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini neden okudu? Abdulkadir Selvi yazdı
Ayçiçek yağı stoklayan A101 ve BİM çalışanlarına Sinop Valisi fena ayar verdi! Twitter'da olay oldu
Ayçiçek yağı stoklayan A101 ve BİM çalışanlarına Sinop Valisi fena ayar verdi! Twitter'da olay oldu
Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı
Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı
Oğlum 6. bölüm fragmanı
Oğlum 6. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı