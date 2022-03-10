Hadi Özışık: Türkiye'nin oligarkları ülkeye kötülük ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti ve daha önce "5'li Çete" dediği işadamlarına yeni bir isim daha verdi...

Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra 5'li Çete'nin adı 'Türkiye'nin Yerli Oligarkları'dır" dedi... Yetinmedi ve "Ey 5'li Çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız..." dedi.. Yani bu ülkenin müteahhitlerini, bu ülkenin işadamlarına 'Putin'in oligarlarına benzetti... Bu ülkede köprü yapmak, yol yapmak, hastane yapmak, havalimanı yapmak Kemal kılıçdaroğlu'na göre kötülük oluyor anlayacağınız... Bak güzel kardeşim, ülkene bu kötülüğü yapmayacaksın!...

Parayı kapacaksın, yoluna bakacaksın!... Bolu Tüneli'nde olduğu gibi yarım bırakacaksın... Yarım bırakacaksın ki ülkene iyilik yapmış olacaksın... Sen bu kadar havalimanı yapıyorsun, yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, yapıyorsun da yapıyorsun... Bir projeyi aldığında en az 16 yılda bitireceksin ki bu ülkeye iyilik yapmış olasın!...