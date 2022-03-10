BIST 2.034
DOLAR 14,83
EURO 16,45
ALTIN 954,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'da kırmızı ışıkta dehşet anları bir anda yanmaya .aşladı

İstanbul'da kırmızı ışıkta dehşet anları bir anda yanmaya .aşladı

İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2630 plakalı minibüsün arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücünün bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle minibüsün yanındaki otomobilde de hasar oluştu.

Kimsenin yaralanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı
Foto Galeri 1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Aliyev ile bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hekimlerimizi korumalıyız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hekimlerimizi korumalıyız
Merkez Bankası brüt rezervleri azaldı
Merkez Bankası brüt rezervleri azaldı
Sinema dünyasının acı kaybı! Murat Özer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni..
Sinema dünyasının acı kaybı! Murat Özer hayatını kaybetti: Ölüm nedeni..
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Trobzonsporlu futbolcu Marek Hamsik ülkesi Slovakya'ya gitti
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukraynalı gazetecilerle tartıştı : 'Bu ölüm kalım savaşı'
Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak
Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak