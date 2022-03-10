Nazan Şoray kaç yaşında aslen nereli şimdiki hali nasıl?

Türkan Şoray'ın bir dönem şarkıcılık yapmış olan kardeşi Nazan Şoray bugün Alişan'ın programına katıldı. Son hali ile şaşırtan Nazan Şoray'ın gençliği ve hayatı da merak konusu oldu. 68 yaşında olan Nazan Şoray 'ın iki kardeşi daha var. Peki Nazan Şoray hiç evlendi mi, eşi ve çocuğu var mı?

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Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray uzun bir aranın ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Son hali ile şaşırtan Nazan Şoray'ın hayatı da merak konusu oldu. Bir dönem şarkıcı olan Nazan Şoray evli mi, kaç kere evlilik yaptı, çocukları var mı?

Nazan Şoray'ın hayatı, biyografisi, oynadığı filmler ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında? Nazan Şoray 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray'ın babası Halit Şoray, annesi Meliha Şoraydır.

Halit Şoray, devlet demir yollarında memur, eşi Meliha Şoray ev hanımıydı. Nazan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaptı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı.

Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. 30'dan fazla filmde rol almıştır. İlk filmi 1968 yılında Yılmaz Duru ile oynadığı "Vicdan" rolüyle 14 yaşındayken çekilen "Cesur Yabancı" dır.

Evlilikleri: İlk eşiyle Londra'da, ikinci eşiyle New York'ta nikâh masasına oturdu, ama eşleri o sırada evliydi. Yani Türkiye'de resmi nikâhlı eşleri vardı. Yurtdışında gayri resmi belediye nikâhı yaptı.

Filmleri neler: Nazan Şoray Cesur Yabancı, Azize, Yedi Köyün Zeynebi, Söyleyin Anama Ağlamasın, Yaşayan Hatıralar, Cezaları Ölümdü, Mihracenin Gözdesi, Garibin Mezarını Taştan Oyun

Dönüşü Olmayan Yol, Kapıcının Kızı, Allı Gelin, Sevdalı Gelin, Dost Hançeri, Ölüm Pazarı, Öldürmeye Yeminliyim, Yazı mı Tura mı, On Kadına Bir Erkek gibi filmlerde oynadı.