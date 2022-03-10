Putin'in son hamlesi kimyasal silah olacak! Rusya havadan vurdu sokaklardaki ölüleri sayamıyoruz

RUSYA-Ukrayna savaşının 15. günü yine çatışmalar eşliğinde başladı. Rusya'nın dün çocuk hastanesini vurmasının ardından Beyaz Saray, Rusya lideri Vladimir Putin'in korkunç planını duyurdu. ABD'nin savaş uçağı vetosunun ardından şimdi de AB, Ukrayna'nın üyelik isteğine hayır dedi. Antalya'da zirve sürerken Rusya, Mariupol'ü havadan bombaladı. Beleiye Başkanı 'sokaklardaki ölüleri sayamıyoruz' diye açıklama yaptı. İşte Rusya Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

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Rusya-Ukrayna savaşının 15'inci gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken ABD'den korkunç bir uyarı geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini duyurdu. 'Hepimizin tetikte olması gerekiyor' diyen basın sekreteri Jen Psaki, Rusya'nın ABD biyolojik silah laboratuvarları ve Ukrayna'da kimyasal silah geliştirme konusundaki iddialarının ise 'akıl almaz' olarak tanımladı.

Psaki, 'Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silahlar kullanması veya bunları kullanarak bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmesi ihtimaline karşı tetikte olmalıyız' ifadelerini kullandı. BBC'de yer alan habere göre, batılı bir yetkili, 'Endişelenmek için iyi nedenlerimiz var' dedi. Bunun Kiev'i hala ele geçiremeyen Moskova'nın son hamlesi olabileceği belirtiliyor. İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

15:10 Rusya hepsini yasakladı! Kiev ölü kente döndü

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte yaşayan her 2 kişiden biri Kiev'i terk etti. Nüfus 2 milyona indi" dedi.

14:45 Zelenski'den açıklama: Asla köle olmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi. Zelenski, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

14:30 Ukrayna, Rusya'nın el konulan paralarını istedi

Başta ABD olmak üzere birçok ülke Rusya'ya Ukrayna saldırısı nedeniyle yaptırım uyguladı. Sadece Rusya değil oligarklar olarak bilinen çok sayıda Rus iş insanının da mal varlıkları donduruldu. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Krylo Shevchenko, dünyanın dört bir tarafından dondurulan Rus varlıklarının, savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini söyledi. Shevchenko ayrıca Rusya'nın işgali nedeniyle oluşan hasarların onarılması için Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi gerektiğini de belirtti.

14:05 Uçaktan fotoğraf paylaştı, acilen Türkiye'ye geliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, uçaktan bir fotoğrafını, “Ukrayna'nin nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum” ifadeleriyle paylaştı.

13:50 Zirve sürdü Rusya vurdu! Sokaktaki ölüleri sayamıyoruz

Uluslararası kamuoyu Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bugün Antalya'da gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca kilitlenmişken, Mariupol'den Rus saldırıları tüm hızıyla sürdü. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Mariupol Şehir Konseyi, şehrin havadan saldırı altında olduğunu açıkladı. Dün de Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, Mariupol'de en az bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sokaklarda kaç kişinin öldüğünü sayamıyoruz

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, “Rakamlar gerçekten korkunç. Dün 1.207 kurbanın bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü doğruladık” dedi. Orlov, “Gerçekten net ölüm sayısını hesaplayamıyoruz. Yani, açıklanandan üç ila dört kat daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Sokaklarda kaç kişinin bombalarla öldürüldüğünü sayamıyoruz bile.” dedi. Yetkililer, ölü sayısının fazla olması sebebiyle şehirde toplu mezarlar kazılmaya başlandığını açıkladı.

13:30 Antalya'daki zirveden ateşkes kararı çıkmadı

Antalya'daki üçlü Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi. Antalya'daki tarihi zirve sonrası iki bakan ayrı ayrı açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamadan "Ateşkesin sona ermediği" mesajı verildi.

12:42 Aksi 3. dünya savaşına neden olur

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "NATO Ukrayna konusundaki ihtilafa taraf olmayacak, aksi takdirde durum 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilir" diye konuştu.

NATO Genel Sekreterİ Stoltenberg, yarın Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile saat 15:45'te görüşecek.

12:05 Rusya'dan kritik Zelenski açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi. Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diye konuştu.

11:35 Donbas ve Kırım'ı geri alacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı geri alacağız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

10:40 Mariupol dahil 7 şehire insani koridor açılıyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, "Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor" bilgisi verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yaşanan savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerden uzlaşı çıkmasını beklediğini ve "yakın gelecekte" ateşkese yaklaşılacağını düşündüğünü söyledi.

10:00 Antalya'daki zirveden ilk fotoğraflar geldi

Dünyanın gözü kulağı Antalya'da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü. Çavuşoğlu, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile biraraya geldi.

09:30 Patriotlar Ukrayna sınırına konuşlandırılıp çalıştırıldı

Rusya – Ukrayna savaşı 15. gününde sürerken Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırında Patriot hava savunma sistemi kurulumunu tamamladı. Rzeszow kentine yerleştirilen iki Patriot bataryasının konuşlandırma işleminin tamamlandığı ve sistemlerin çalışmaya hazır durumda olduğu vurgulandı.

06:25 Rusya'dan ABD'ye faaliyetlerine son ver çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefiklerine 13.6 milyar dolarlık ABD yardımını onayladı. Kararın hafta sonuna kadar Senato'dan da onay alması bekleniyor. Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ABD'yi eski Sovyet cumhuriyetlerinde yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetlerini spn vermeye çağırdı.

01:00 IMF'den Ukrayna'ya mali yardıma onay

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

00:45 İki dev yirket daha Rusya'yla bağlantısını kesti

Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya’daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.

00:20 ABD'den Ukrayna'ya silah ve havayolu desteği

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır." dedi. Ayrıca Sözcü Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" açıklaması yaptı.