İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili motokuryelere yasak 11 Mart cuma için karar

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika kararlar geldi. Kamu çalışanları için 11 Mart 2022 cuma günü kar tatili kararı çıktı. Motokuryelere de yasak geldi. Kamyon ve tır geçişleriyle ilgili de yeni gelişme var.

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İSTANBUL'da bastıran kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği son dakika kararlar alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın toplantısı ile alanın 2 yeni kararı duyurdu. Bu kararlardan ilki kamuda çalışan memur ve işçiler için oldu. Buna göre İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanlar 11 Mart 2022 cuma günü idari izinli sayıldı.

Motokuryelere yasak geldi

Valiliğin aldığı bir diğer karar ise motosiklet ve scooterlar için oldu. Ali Yerlikaya, "Motosiklet ve scooter'ların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı" dedi. Bu karara göre moto kuryelik ikinci bir emre kadar yapılmayacak. Ali Yerlikaya 'zorunlu olmadıkça araçlarınızla dışarı' çıkmayın uyarısı da yaptı.

İstanbul'a giriş için yeni karar



İstanbul'a tır ve kamyonların Anadolu ve Trakya üzerinden girişi sabah saat 04.00 itibariyle yasaklanmıştı. Şehir içindeki tır ve kamyonların da trafiğe çıkışı da yasaktı. Hava durumundaki değişimle birlikte bu yasak şimdilik bitirildi. Ali Yerlikaya "sabah saat 10.40 itibariyle tır ve kamyonların geçişine izin vermeye başladı. Hava müsade ettiği müddetçe izin vereceğiz' dedi.