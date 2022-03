Şoförlerden zam isyanı: Kontak kapatma noktasındayız

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, üst üste gelen zamlardan sonra şoför esnafının zor durumda kaldığını söyledi.

Abone ol

Şoförlerin acil şekilde desteklenmesi gerektiğini belirten Apaydın, "Akaryakıtta KDV ve ÖTV muafiyeti şart oldu. Zamlara dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıta her gün gelen zamların ardından servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi şoför esnafının artan maliyetler nedeniyle gelirlerinin giderlerini karşılamadığını dile getirdi.

Şoför esnafının özellikle yılbaşından sonra her gün yapılan zamların ardından kontak kapama noktasına geldiğini vurgulayan Apaydın, “Bütün girdileri petrole dayalı olan şoför esnafımız yılbaşından beri akaryakıta gelen büyük zamlar sonrasında kontak kapatma noktasına geldi. Servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafımıza özel ticari akaryakıt verilmeli. Akaryakıta gelen sık sık ve yüksek orandaki zamlara artık şoför esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Küresel krizler nedeniyle petrole zam gelmesinin tabii ki zamlarda etkisi var fakat deposundaki mazot bitmeden ikinci depoyu zamla alan şoför esnafımız bazı illerde maalesef kontak kapatma eylemlerine gidiyor” diye konuştu.

Destek verilmesi şart oldu

Şoförlerin şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çeken Apaydın, şunları söyledi:

“Bir yolcu taşıma ücreti, maliyetin neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor. Mart ayında akaryakıta gelen zamlar doğrultusunda benzin ve mazot fiyatları 20 Türk lirasını çoktan aştı. Son zamlardan sonra bir biniş maliyeti 15 liraya dayandı. Bununla birlikte ücretsiz ve indirimli tarifeden yararlanan yolcu sayısı da yüzde 40’lar seviyesinden yüzde 62 oranlarına çıktı.

Ücretsiz taşıma için verilen destek araç başı değil yolcu başına verilmeli ve 2018 yılından beri artırılmayan bu nakit desteği yüzde 200'ün üzerinde arttırılmalı. Ticari akaryakıt imkânının artık şoför esnafımıza verilmesi şart oldu. Bu zamları vatandaşa yansıtmayan şoför esnafımızın sesi bir an önce duyulmalı. Her geçen gün daha da zorlanan şoför esnafımızı koruyacak gerekli adımlar bir an önce atılmalı.”