BIST 2.041
DOLAR 14,91
EURO 16,50
ALTIN 960,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Duruşma sonrası ortalık fena karıştı! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Duruşma sonrası ortalık fena karıştı! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

 BURSA'da, bir duruşma sonrası ortalık karıştı. Çıkan kavgada sopayla darbedilen 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Ö.O'nun, K.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2020 yılından bu yana Bursa Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde süren davanın bugünkü duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı. Duruşma çıkışı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, ifade için Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili işlemler sürerken tarafların yakınları arasında polis merkezi yakınındaki otoparkta da kavga çıktı.

K.A'nın babası M.A. ile akrabaları R.A. ve A.A'yı sopayla darbeden kişilere polis ekipleri müdahale etti. Ö.O'nun yakını olduğu iddia edilen E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Yaralılar, Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.A'nın avukatı Feyza Aslan Herdem, gazetecilere, olayın adliyede başladığını belirterek "İfade vermek için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine geldik. İfadeden sonra müvekkillerimizi sakinleştirdik. Müvekkillerimiz daha sonra beni aradılar, 'avukat hanım yetiş bize saldırıyorlar' dediler. Ben polisleri çağırana kadar sanıkların akrabası kişiler müvekkillerimizi darbettiler." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da polisimizi şehit eden hain ölü ele geçirildi Bakan Süleyman Soylu açıkladı
Şanlıurfa'da polisimizi şehit eden hain ölü ele geçirildi Bakan Süleyman Soylu açıkladı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Sultangazi’de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Sultangazi’de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Bursa'da genç kadın hakim çocuk parkında asılı bulunmuştu 3 sayfalık sır not
Bursa'da genç kadın hakim çocuk parkında asılı bulunmuştu 3 sayfalık sır not
Semih Öztürk'e ne oldu neden Survivor Ekstra'da yok ayrıldı mı?
Semih Öztürk'e ne oldu neden Survivor Ekstra'da yok ayrıldı mı?
Herzog görüşmesi İsrail basınına değerlendirdi: Erdoğan diyaloğa açık
Herzog görüşmesi İsrail basınına değerlendirdi: Erdoğan diyaloğa açık
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla sahilde barikat kuruyor
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla sahilde barikat kuruyor
Nazan Şoray evli mi çocuğu var mı? Nazan Şoray kaç yaşında filmleri hangisi
Nazan Şoray evli mi çocuğu var mı? Nazan Şoray kaç yaşında filmleri hangisi
İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili motokuryelere yasak 11 Mart cuma için karar
İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili motokuryelere yasak 11 Mart cuma için karar
Şoförlerden zam isyanı: Kontak kapatma noktasındayız
Şoförlerden zam isyanı: Kontak kapatma noktasındayız