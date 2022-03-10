Herzog görüşmesi İsrail basınına değerlendirdi: Erdoğan diyaloğa açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret için Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşmesi İsrail basınına değerlendirdi.

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İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde dün gerçekleşen kritik görüşme sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İsrail medyasına konuştu.

Dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail medyasına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile görüşmenin detaylarını ve görüşlerini paylaşan Herzog, Ankara ile yeniden bağ kurma sürecinin devam ettiğini söylerken, “Normalleşme süreci hiçbir illüzyon olmadan devam ediyor ve ikili menfaatleri yansıtıyor. Erdoğan birçok konuda gerçek diyaloğa açık ve her iki taraf da önemi olan konularda detaylara baktık” dedi.

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok konuda görüşmeye istekli olduğunu söylerken, “Erdoğan’la gözlerimiz açık ve bütün kabine ve siyasi partilerle tamamen koordineli bir şekilde görüştük” dedi. Herzog ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gelecekteki olası krizleri önlemek için bir savunma mekanizması hazırlamayı görüştüklerini de söyleyerek bunun da iki ülkenin ortak çıkarlarını yansıttığını dile getirdi.

İstanbul’da Neve Şalom Sinagogu’nu ziyaret eden Herzog, burada Türkiye’de yaşayan Yahudilerin Yahudi halkının tarihinde büyük bir rolü olduğunu söyledi. Herzog, “Siz birliğin, geleneğin ve zorluklarla karşılaşan bir topluluğun yüzüsünüz, sembolüsünüz” ifadesini kullandı.