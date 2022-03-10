Bursa'da genç kadın hakim çocuk parkında asılı bulunmuştu 3 sayfalık sır not

Bursa Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli hakim Çiğdem Bayrakçeken, çocuk parkında asılı halde bulundu. 25 yaşındaki hakimin aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı olan eşi B.A.'dan 6 ay önce boşandığı, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Bursa'da dün gece Bursa Adliyesi'nde görevli 25 yaşındaki kadın hakim Çiğdem Bayrakçeken'in, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde çocuk parkında iple asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu belirlendi.

Geçen yıl boşanmış

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Hakim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken'in yine Bursa adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı B. A.'nın eski eşi olduğu, geçen yıl 6 Eylül'de de resmi olarak boşandıkları belirtildi.

3 sayfalık intihar notu

Üzerinden 3 sayfa intihar notu çıkan genç hakimin, psikolojik destek aldığı, doktorunun ise yakınlarına intihar riskini söylediği öğrenildi.

"Kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıkmış

Bir süredir hakim ve savcı arkadaşlarının evinde kalan Çiğdem Bayrakçeken'in geçen gün ailesinin yanına geldiği, akşam saatlerinde "kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıktığı öğrenildi.

Çiğdem Bayrakçeken, Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.