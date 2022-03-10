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Türkiye'den Arap Liginin skandal açıklamasına sert tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den Arap Liginin skandal açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi. Konsey, Türkiye'nin Arap iç işlerine müdahale ettiğini iddia ederek Türkiye'nin güçlerini Irak, Libya ve Suriye'den derhal ve koşulsuz olarak geri çekmesi gerektiğini açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye'nin tüm bu çabaları aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir. Nitekim bugün Türkiye'nin dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Liginin bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir."

Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkelerin Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.

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