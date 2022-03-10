BIST 2.041
DOLAR 14,91
EURO 16,50
ALTIN 960,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bursa İnegöl'de camisiz minareyi görenler inanamıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa İnegöl'de camisiz minareyi görenler inanamıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan camisiz minare, görenleri hayrete düşürürken, Kaymakam Eren Arslan, minarenin daha elverişli hale gelmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Abone ol

İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar içinde tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı.

Mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlam olan minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi.

Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor"
Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

"Bir çalışmayla bu minarenin daha da elverişli, kullanışlı hale gelmesi mümkün"
Kaymakam Eren Arslan ise camisiz minare tabirini hoş bulmadığını belirterek, "Hikayesine bakınca doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp, yeni bir cami yaptıklarında çok daha büyük, çok daha sağlam, sağlıklı bir cami yaptıklarında tabi bu minarenin eski olması, köyün ilk kuruluşundan bu güne kadar var olması sebebiyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Tabi herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileride yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte turizm anlamında da bir değer oluşturabilir. Ama tabi ki öncelikle minarenin sağlam olup olmaması, herhangi bir yaralanmaya, can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sağlıklı olduğunu ortaya konması lazım. İnşallah ilerleyen günlerde biz veya belediye tarafından burada bir çalışmayla bunun daha da elverişli, kullanışlı hale gelmesi mümkün. Ama tabi bu 'camisiz minare' tabiri yanlış. Köyümüzün muhteşem bir camisi var. Camide her türlü konfor mevcut. Hatta engellilere kolaylık sağlayacak asansörü bile düşünülmüş. Çok güzel bir camimiz var. Ama bu da tarihi olarak köyün bir anısı, köyün bir görseli olarak yaşatılıyor" şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı
Foto Galeri 1 ay önce evlendiği kocasına 'eve gelme' diye mesaj attı iki gün sonra eve gidince yıkıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç FETÖ gerçeğini anlattı
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç FETÖ gerçeğini anlattı
Hepsinde aynı şikayet var! 42'si de gözünü hastanede açtı
Hepsinde aynı şikayet var! 42'si de gözünü hastanede açtı
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Satılığa çıkarılan Chelsea'ye Afrikalı iş adamı talip oldu
Satılığa çıkarılan Chelsea'ye Afrikalı iş adamı talip oldu
Ukraynalı mültecilere bütün kapılar açıldı AB'nin iki yüzlü politikası
Ukraynalı mültecilere bütün kapılar açıldı AB'nin iki yüzlü politikası
Doktor maaşları ne kadar? Erdoğan yanlış biliyor Tabipler Birliği başkanı açıkladı
Doktor maaşları ne kadar? Erdoğan yanlış biliyor Tabipler Birliği başkanı açıkladı
1.5 milyon Ukraynalı ya Polonyalı aileler tarafından kabul edildi ya da otellerde ağırlandı
1.5 milyon Ukraynalı ya Polonyalı aileler tarafından kabul edildi ya da otellerde ağırlandı
Duruşma sonrası ortalık fena karıştı! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var
Duruşma sonrası ortalık fena karıştı! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var