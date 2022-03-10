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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim." dedi.

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