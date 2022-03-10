Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara bir uyarı daha
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim." dedi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim." dedi.
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Foto Galeri 10 Mart perşembe günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya