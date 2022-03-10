Yıllardır tartışılıyordu! İsrailli diplomattan dikkat çeken çıkış: En iyi seçenek Türkiye

İSRAİL'in eski Ürdün ve Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Oded Eran, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz iletmek için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye ile İsrail Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeler bu seçeneğin çalışılmasına önayak olabilir" dedi.

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İSRAİL'in eski Ürdün ve Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Oded Eran, Türkiye ile İsrail arasındaki bazı anlaşmazlıkların bu seçeneğin değerlendirilmesine engel olduğunu ve İsrail'i alternatif seçenekleri aramaya yönlendirdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz iletmek için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunu vurgulayan Eran, "Rusya-Ukrayna krizi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar Türkiye seçeneğini yeniden öne çıkardı. Türkiye ile İsrail Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeler bu seçeneğin çalışılmasına önayak olabilir" diye konuştu.

Eran, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasında bazı siyasi ve ekonomik belirsizlikler bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projenin içinde yer alacak ticari oyuncuların çatışmayla dolu bir bölgede siyasi risklere karşı korunmaya alınması ve yatırımlarının da zamanlı bir şekilde geri dönüşünün olacağına yönelik garanti edilmeleri gerekli. Bunlar karmaşık konular ve pek çok siyasi engelin kolay bir çözümü yok. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika güneş enerjisi açısından da en iyi potansiyel kaynaklar. Türkiye, bu bölge ve Avrupa arasında anahtar bir bağlantı noktası. Gelecek 30-40 yıldaki yenilenebilir enerjiye tam dönüşüm sürecinde doğal gazın kullanılabileceği mavi hidrojen dönemi var. Bu alanda Türkiye ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz üreten ülkeler arasındaki iş birliği tüm tarafların faydasına olacaktır."

İsrail ve Mısır'ın sahip olduğu gaz miktarlarının Avrupa'nın gaz tedarikçisi Rusya'nın tek başına sağladığı miktarlara göre yeterli olmayacağını dile getiren Eran, bu gazın ani kısıntıları hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Daha önceki siyasi engeller aşılabilir"

Washington merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Prof. Michael Tanchum da "İsrail gazının hem iç tüketim hem de Avrupa'ya ihraç edilmesi için Türkiye'ye taşınması en az 8 yıldır tartışılıyor ve günümüzde hala ticari olarak mantıklı" ifadesini kullandı.

Deniz altı boru hattı inşa edilmesine yönelik teknik çalışmaların gerçekleştirilebilir göründüğünü belirten Tanchum, "Doğal gazda acil durum uyarısı niteliğindeki Ukrayna'daki olaylar ile Türkiye, İsrail ve diğer Orta Doğu aktörleri arasında son dönemdeki yakınlaşma çabaları birlikte düşünüldüğünde daha önceki siyasi engeller aşılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Tanchum, teoride yeşil hidrojenin de Türkiye ile İsrail arasındaki bir boru hattından taşınabileceğine işaret ederek şöyle dedi:

"İsrail'de ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik benzer şekilde Türkiye'ye iletilebilir. Bu boru hattı da yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasına yönelik bölgesel düzeyde bir yaklaşım ortaya konulması için Doğu Akdeniz'de daha geniş bir iş birliği geliştirilmesinin başlangıcı olabilir."