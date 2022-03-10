Rusya'dan yaptırımlara karşı yeni hamle! Yüzlerce üründe ihracat yasaklandı

UKRAYNA'yı işgali sonrası ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalan Rusya'da yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatı yasaklandı.

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RUS hükümetinden yapılan yazılı açıklamada 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makinelerinin de yasak kapsamına girdiğine işaret edilen açıklamada monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatının durdurulduğu kaydedildi.

İhracat yasağının Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada Rusya'ya 'dostane olmayan' adımlar atılan ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.