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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da ağır vasıtalar için kısıtlamalar kaldırıldı

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da ağır vasıtalar için kısıtlamalar kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu belirten Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

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Vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çok özverili bir çalışmanın olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor." dedi.

Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık.

Kontrollü geçiş uygulaması kalktı
Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

Planlanan uçuşlar gerçekleşti
İstanbul Havalimanı'nda sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız.

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