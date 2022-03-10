Petrol fiyatını belirleyecek 4 ülke! Mecbur kalan ABD bir bir kapılarını çalıyor

RUS petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela'nın kapısını çaldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid en-Nehyan, ABD Başkanı Joe Biden'in görüşme talebini reddetti. Venezuela'ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.

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ABD, düne kadar darbe girişiminde bulunduğu, ekonomik yaptırımlarla sıkboğaz ettiği, 'insan haklarını ihlal' iddiasıyla mesafe koyduğu ülkelerin kapısını petrole ihtiyaç duyunca çalmaya başladı.

Rusya'dan enerji ithalatına son verme kararı veren ABD, Latin Amerika'da hedefe koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yıllar sonra ilk kez temas kurdu. Görüşme Maduro tarafından da doğrulandı. İran'la yürütülen müzakereler de İran'ın petrol kaynaklarını piyasa sürmesi için hızlandırılıyor. Venezuela ve İran, piyasaya günde yaklaşık 1,5 milyon varil katkıda bulunabilir. ABD'de Joe Biden yönetimine en büyük tepki ise Körfez'den geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid en-Nehyan, ABD Başkanı Joe Biden'in telefonla görüşme talebine cevap vermedi.

Görüşme talebini reddettiler

The Wall Street Journal'ın üst düzey ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Başkan Biden ile Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zayid en-Nehyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı. Ancak iki veliaht prens de telefon görüşmesi talebini reddetti. Söz konusu görüşmelerde Biden'in prensler ile Ukrayna'ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Biden'den rahatsızlar Gazetenin haberinde Suudi Arabistan'ın son dönemde Biden yönetimi ile arasının kötü olduğu, Suudi Arabistan'ın Biden yönetiminden Yemen'de daha çok yardım, İran konusunda daha fazla destek ve 2018'de katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD'de Suudilere karşı açılan davalara müdahiliyet istediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de eski Başkan Donald Trump sonrasında Biden yönetiminin politikalarından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

Nükleer müzakereler hızlandı

Öte yandan Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakerelerin hızlanması da dikkati çekiyor. İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani, istişarede bulunmak için gittiği Tahran'dan döndü. Tarafların olası bir anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. ABD ile İran arasındaki diyaloğun yeniden sağlanması durumunda İran'ın tankerlerde depolanmış ve hemen sevk edilebilecek birkaç yüz bin varil petrolü var. Bu küresel petrol üretimine bir milyon varil ekleyebilir.

Darbe girişiminde bulunmuştu

ABD yönetimi darbe girişiminde bulunduğu dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela'nın da kapısını çalmak zorunda kaldı. Geçen hafta bir ABD'li heyet Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi. ABD heyetinin yaptırımları gevşetme karşılığında petrol talebinde bulunduğu ve Amerikan Chevron şirketine yeniden faaliyet izni verileceğini belirttiği açıklandı. Pazartesi günü Maduro, ABD'li heyetle görüşmeyi doğruladı ve bir yol haritası üzerinde anlaşıldığını belirtti. Venezuela ayrıca bir iyi niyet göstergesi olarak ülkede tutuklu iki ABD vatandaşını da serbest bıraktı.