ABD neden korkuyor? Ukrayna'ya destek konusunda Rusya'nın istediği oldu

Günlerdir kentleri Rus bombalarının hedefi olan Ukrayna ısrarla savaş uçağı istiyor. Müttefiklerinde bu uçaklardan bol miktarda var ancak ABD, buna karşı çıkıyor. Zira Ukrayna'ya savaş uçağı göndermek göründüğünden çok daha karmaşık.

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UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'ya ait savaş jetlerinin bir an önce Ukrayna'ya transferi için çağrıda bulunmuş ve bu konunun 'acilen' çözülmesini istemişti. Bu açıklama sonrası gözler bir kez daha ABD'ye çevrilmişti. Ancak ABD'den bir kez daha Ukrayna'nın beklediği karar çıkmadı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya transferini 'yüksek riskli' olarak değerlendirdi.

ABD neden veto ediyor?

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, hükümetinin tüm MiG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein hava üssüne yerleştirmeye ve onları ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu söylemişti. Polonya, Almanya'dan aldığı bu uçakları Ukrayna'ya devredip bunun karşılığında F-16 satın almak istiyor. Ancak ABD, Çin'e karşı koyacak kapasiteye sahip olması adına Tayvan'a bir sonraki F-16 avcı uçağı satışına söz vermiş durumda. Ayrıca MiG-29'ların NATO ile Rusya'yı bir sıcak çatışmaya sokabileceği belirtiliyor. Bu ABD'nin en büyük çekincesi olarak göze çarpıyor. NATO da ABD ile aynı çekinceyi paylaşıyor. Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamanın NATO'yu Rusya ile bir askeri çatışmaya sürükleme riskini barındırdığı belirtiliyor.

Almanya, 2000'lerin başında 22 MiG-29'u Polonya'ya teslim etmişti. Yeniden satış maddesi uyarınca Polonya'nın bunları Ukrayna'ya devretmek için Almanya'dan onay alması gerekiyor.

Ukrayna neden Polonya'dan savaş uçağı istiyor?

Ukrayna için ABD veya Avrupa yapımı uçaklar masada değil. Zira Ukraynalı pilotlar söz konusu uçakları nasıl uçuracaklarını bilmiyorlar. Uçaklara 'acil' olarak ihtiyaç duyan Ukrayna, bu nedenle pilotlarının eğitim aldıkları MiG'leri talep ediyor. Ukrayna ordusunun Sovyet merkezli bir yapısı olduğunun altını çizen Amerikan İlerleme Merkezinin kıdemli bir üyesi olan Max Bergmann, "Bu, hayatı boyunca Android kullanmış birine iPhone vermek gibi bir şey ve savaştayken kullanım kılavuzunu okuyacak vaktiniz olmaz" diyor.

Rusya'dan uyarı: Tehlikeli senaryo

ABD ve NATO'nun negatif yaklaştığı plan ile ilgili Rusya'dan da bir açıklama gelmişti. Açıklamada Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını ABD hava üssü aracılığıyla Ukrayna'ya teslim etme teklifi için 'potansiyel olarak tehlikeli senaryo' ifadesi kullanılmıştı.

(HÜRRİYET)