Türkiye 10 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 183 bin 69'a yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 62 bin 245 oldu.
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