Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü. Ukrayna krizi iki liderin görüşmesindeki ana gündemdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 2 hafta geride kalırken, Türkiye'nin bu konudaki diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, başta tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Antalya'daki görüşmenin bile diplomatik zafer olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasını dile getirdi

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi