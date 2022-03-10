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Kocaeli'de üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu

KOCAELİ'de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Gölkay Park mevkiindeki ağaçlık alanda 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'in cansız bedeni bir ağaçta asılı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ağaçlık alanda cansız bedeni görmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakan Akdeniz'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamını yitiren gencin Kocaeli Üniversitesi harita mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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