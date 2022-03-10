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Bu yöntem faturayı yüzde 50 ucuzlatıyor! 30 TL'ye satılıyor: Uzun süre kullanılabiliyor

Bu yöntem faturayı yüzde 50 ucuzlatıyor! 30 TL'ye satılıyor: Uzun süre kullanılabiliyor

Suyu daha verimli kullanma yollarının arandığı bugünlerde, musluğa takılan aparatlar büyük tasarruf sağlıyor.

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Bu sene kış aylarında yağış bol olsa da su kaynaklarının uzun süredir tehlikede olduğu biliniyor. Gelecek nesillerin su sıkıntısı yaşamaması için çözüm yolları aranırken, bu seneki yağış bolluğuna aldanılmadan tasarruf yapmaya devam edilmesi gerekiyor. Son yıllarda bu konuda daha duyarlı hale gelen vatandaşlar, çeşitli aparatlar kullanarak önlem alıyor. Musluğa takılarak kullanılan aparatlar, yüzde 50 civarı tasarruf sağlıyor.

Eskişehir’de yaklaşık 20 yıldır tesisatçılık yapan Murat Doğan, aparatların nasıl tasarruf sağladığını anlattı. Musluğa basitçe takılan aparatların suyu daha tazyikli yaptığını söyleyen Doğan, “Bu aparatlar, musluklardan akan normal suyu daha tasarruflu yapıyor. Daha çok su akıyor gibi gözüküyor, ama az su kullanmak için geliştirilmiş bir aparat. Tazyiki ve basıncı arttırıyor. Suyun debisini ve kullanım miktarını da düşürerek tasarruf sağlayan bir aparat. Yaklaşık yüzde 50 civarı tasarruf sağlıyor diyebilirim. Aylık 100 liralık fatura geliyor diyelim, tüm musluklarda bu aparatlar takılıyken 50 lira civarı kazanç sağlanabilir. Aynı şekilde tasarruflu olan duş başlıkları da var. Onlarda da aynı şekilde, yüksek tasarruf sağlanabilir. Yani bu şekilde tüm evde tasarruflu aparatlar kullanılabilir. Faturalarda normal su bedelinin yanında atık su bedeli de oluyor. Bu aparatlarla tasarruf yapıldığı zaman atık su bedeli de ona göre düşüyor” dedi.



“Her zaman tasarruf yapmamız gerekiyor”
Vatandaşların bilinçlenmeye başladığından bahseden Murat Doğan, gelecek nesiller için tasarrufun gerekli olduğunu söyledi. Kullanılan aparatların ucuz ve uzun süre kullanılabildiğini belirten Doğan, “Artık insanlar bilinçlenmeye başladı diyebilirim. Mesela elektriğe zam gelince ampulün birini kapatıyorlar veya kullanmadıkları yerlerin fişini çekiyorlar. Bir şekilde tasarruf yapıyorlar. Suyu devamlı kullanan insanlar da bir şekilde tasarruf yapmak istiyorlar ve bu aparatlara yöneliyorlar. Gelecekte çocuklarımıza bir şeyler bırakmamız lazım. Bu sene yağış fazla oldu ama buna aldanmadan her zaman tasarruf yapmamız gerekiyor. Biz bu aparatları ortalama 20 ile 30 lira arasına satıyoruz. Zaten bunlar temizlendiği sürece uzun süre kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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