Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un %55’ini satın aldı

Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon A.Ş. arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını 1 milyar 650 milyon ABD Doları bedelle satın almak için Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

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Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin detaylara ver verildi.

TRT Haber'in haberinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonunun Türkiye’deki stratejik sektörlere yatırım yapma misyonu doğrultusunda, TVF ile LYY arasında Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

"1 milyar 650 milyon ABD dolarına satın aldı"

Açıklamada, şu ifadelere verildi:

“17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir.

Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.

İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.”

Ermut: Değer oluşturmaya odaklanıyoruz

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Varlık Fonu olarak varlığa dayalı bir kalkınma fonu misyonumuzla değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bünyemizdeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak var. Türk Telekom da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerimize oldukça uyumlu bir şirket. Bu kapsamda, sadece Türkiye’de değil, global anlamda da büyük bir marka olan Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak üzere Pay Satın Alım Sözleşmesi imzaladık.”

Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki telekom sektörünü çok yakından takip ettiklerini belirten Ermut, "Teknolojik gelişimin ve dönüşümün çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceği yeni döneme bir adım daha atmış oluyoruz. Türkiye Varlık Fonu olarak ülkemizin teknolojik alt yapısını daha da güçlendirme çalışmalarına odaklanırken, dijitalleşme sürecine katkı vererek telekomünikasyon sektörüne ilave değer katacağımıza da inanıyoruz” diye konuştu.