Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden Mehmet Aslan bakın nerede nasıl öldü

ŞANLIURFA'da iki polisin şehit eden Mehmet Aslan ölü ele geçirildi. Mehmet Aslan'ın adam öldürmek dahil pek çok sabıka kaydı olduğu buna rağmen 9 yılda hapisten çıktığı öğrenilmişti. Polisleri şehit ettikten sonra kaçan Mehmet Aslan kırsal bölgede ölü ele geçirildi.

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ŞANLIURFA’da 2 polisi şehit eden Mehmet Aslan'ı yakalamak için emniyet birimleri aralıksız çalıştı. Yeri tespit edilen Mehmet Aslan'ın izi Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi'nde bulundu. Şahsı yakalamak için il genelinde çalışma yapan ekipler, bugün öğleden sonra Mardin Yolu güzergâhında şahsın eşkaline benzeyen birinin görüldüğü ihbarını aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat ekipleri, bölgede komandoların da desteğiyle arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Dere yatağında bulundu

Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı Mahallesi çevresinde operasyonlarını yoğunlaştıran ekipler, saldırganın kırsal mahalle içerisinden geçen bir deredeki sazlıkların arasında olduğunu tespit etti.

Ateş açınca öldürüldü

'Teslim ol' çağrısına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerine ateş etmek isterken vurularak etkisiz hale getirildi.

2 polisi şehit etti sabıkası isyan ettirdi 40 yaşındaki polis katili Mehmet Aslan'ın, cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp gibi çok sayıda suç kaydının olduğu buna rağmen 9 yıl cezaevinde yattığı belirlendi. Bu kadar kabarık suç kaydına rağmen Mehmet Aslan'ın tahliye edilmiş olmasına kamuoyundan tepki yükseldi.

Şehidin ailesine Süleyman Soylu haber verdi

Evli ve 4 yaşında erkek çocuğu babası olan şehit komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi İstanbul Ümraniye’de baba evine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de acılı aileyle bir araya geldi. Polisleri şehit eden şahsın ölü ele geçirilmesi hakkında konuşan Bakan Soylu, “Dün arkadaşlar 'bulacağız' diye yemin ettiler. Buldular ve gereğini yerine getirdiler. Arkadaşlar, 'biz kanını yerde bırakmadık' diye babaya haber verdiler” dedi.

Cemal Bozkurt'un 1 kızı vardı

Şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt için memleketi Karkamış'ta ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Şehit Bozkurt ikindi namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. 10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt evli ve 1 kız çocuğu babasıydı.