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Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

RUSYA Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

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RUSYA Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir" dedi.

Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz" diye konuştu.

Batılı ülkeler Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

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