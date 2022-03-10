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Fatih Altaylı'nın iddiası dikkat çekti öngörüm daha hızlı gerçekleşecek gibi

Fatih Altaylı'nın iddiası dikkat çekti öngörüm daha hızlı gerçekleşecek gibi

Fatih Altaylı, kamuda çalışan doktorların dertli olduğunu belirterek “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” iddiasını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel sektöre giden doktorlar için söylediği "giderlerse gitsinler" ifadesi gündeme oturdu.

Doktorlara destek çıkan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, onlardan gelen mektupları köşesine taşıdı.

"Öngörüm hızlı gerçekleşecek gibi"
Genç doktorların ve doktor adaylarının dertli olduğunu söyleyen Altaylı, "Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” öngörüm, siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi" ifadelerine yer verdi.

Hekim olmak için önce 6 yıllık bir eğitimi göze alan, ardından uzmanlık için bir iki yıl daha dirsek çürüten ve iki kez Türkiye’nin en ücra yerlerinde mecburi hizmete giden doktorların haksızlığa uğradığını yazan Altaylı, doktorlardan gelen iki mektubu paylaştıktan sonra yazısını şu ifadelerle tamamladı: 

"Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız"
"Yani anlayacağınız Suriye’den gelenler arasında pek doktor olmadığı için, ileride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun." 

Ne olmuştu?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."

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