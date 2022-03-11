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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 8'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı

SİVAS’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

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İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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