Yunanistan'ın 'adacık' uyanıklığı! Bİr çocuk öldü cesedi nehirde tutuluyor

Ege Denizi'nde en ufak kaya parçası için kıyamet koparan ve her kaya parçasını silahlandıran Yunanistan, şimdi göçmenleri almamak için 'adacık' için “Orası Türkiye’nin, karışmayız” dedi. Meriç Nehri’nin Yunanistan yakasındaki bir adacıkta mahsur kalan 8’i çocuk 40 göçmen günlerdir aç susuz. Üstelik çocuklardan biri akrep sokması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Meriç Nehri’nin Yunan tarafında tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve Yunan medyasının ihbarlarına rağmen, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 40 Suriyeli sığınmacı, adacıkta kurtarılmayı bekliyor. Meryem adlı 5 yaşındaki bir çocuk, pazartesi günü Akrep sokmasından hayatını kaybetti. Meryem'in cenazesi kokmaması için nehir suyunun içinde bekletilirken, önceki gün ateşi aniden yükselen 9 yaşındaki bir çocuğun da ölmesinden endişe ediliyor.

Günlerce 'arıyoruz, bulamadık' diye oyaladılar

‘Sığınmacılar için Yunan Komitesi’ ve ‘İnsan Hakları 360’ adlı sivil toplum örgütleri, Yunan Polis Teşkilatı’na (ELAS) başvurarak adacıktaki sığınmacıların kurtarılmalarını istedi. Geçmişte benzer durumlarda, sivil toplum örgütlerini “Arıyoruz, bulamadık” diyerek günlerce oyalayan ELAS, perşembe günü yaptığı açıklamada “Adacık Yunanistan’ın egemenlik bölgesi dışında. İnsanların kurtarılmaları için Türk tarafına gereken bilgiler aktarıldı” dedi.

Cep telefonları Yunan yalanını ifşa etti

Ancak, sivil toplum örgütleri, sığınmacıların cep telefonlarından adacığın Meriç’teki Kissari köyünün doğusunda ve sınırın Yunan tarafında bulunduğunu belirledi. Efsyn gazetesi ise adacığın, Yunan güvenlik unsurlarının 26 Temmuz’da yaklaşık 50 sağınmacıyı Türkiye’ye geri itme operasyonu gerçekleştirdikleri adacık ile aynı olduğunu yazdı.

Adacıktaki mülteciler zorla geri itilen grup

Ayrıca adacıktaki sığınmacıların da operasyonla Türkiye’ye zorla geri itilen aynı kişiler olduklarını belirtti. Sığınmacıların bu adacığa götürülmeleri sırasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gazete “Aynı adacık sözkonusu. Yunan güvenlik unsurları, sığınmacıları Türkiye’ye geri itmek için temmuz ortalarında bu adacığa götürmüşlerdi. O zaman bu adacağın, sınırın Türk tarafında bulunduğuna dair hiçbir şey belirtilmemişti” ifadesini kullandı.

Baida'nın feryadı dünyada yankılandı

Adacıkta bulunan ve gazeteye sesli mesaj gönderen 28 yaşındaki Baida adlı Suriyeli sağınmacı ise “Bizi dünyanın her yerinde öldürüyorlar. Suçumuz ne? Burası, yılan ve akrep dolu. Yalvarıyorum bizi kurtarın. Yeryüzünde bir cehennemde yaşıyoruz ve bize kimse yardım etmiyor” dedi.

Küçük kızın cesedi nehir suyunda tutuluyor

Annesi, Meryem’i adacıkta toprağa vermek istemediğinden, küçük kızın cesedi nehir suyu içinde tutuluyor. Ayrıca, önceki gün ateşi aniden yükselen 9 yaşındaki bir çocuğun da ölmesinden endişe ediliyor.