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Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

Nusret Gökçe, 4 ay önce Londra'da açtığı restoranla kısa sürede çok büyük gelir elde etti.

Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

Ete döktüğü tuz ile meşhur olan ve kısa sürede dünya çapında büyük bir üne kavuşan Nusret Gökçe, 4 ay önce Londra'da bir restoranda açmıştı. 4 aylık süre boyunca toplam 7 milyon sterlin kazanan Nusret, menüsündeki bağlılık sebebiyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

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Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

Restoran bu süre zarfında 2,24 milyon sterlin de kâr etti. Londra'nın lüks semtlerinden biri olan Knightsbridge'te bulunan restoran yüksek fiyatlı menüsü ile biliniyor.

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Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

Menüde 35 sterlinlik carpaccio ve 180 sterlin ile 270 sterlin arasında değişen sırt veya mermer wagyu bonfile yer alıyor.

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Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!

 Büyük şöhrete sahip altın kaplı tomahawk pirzolasının fiyatı ise 600 sterlinin üzerinde.

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