Nusret'in Londra'daki restorantı 4 ayda para bastı!
Nusret Gökçe, 4 ay önce Londra'da açtığı restoranla kısa sürede çok büyük gelir elde etti.
Ete döktüğü tuz ile meşhur olan ve kısa sürede dünya çapında büyük bir üne kavuşan Nusret Gökçe, 4 ay önce Londra'da bir restoranda açmıştı. 4 aylık süre boyunca toplam 7 milyon sterlin kazanan Nusret, menüsündeki bağlılık sebebiyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.
Restoran bu süre zarfında 2,24 milyon sterlin de kâr etti. Londra'nın lüks semtlerinden biri olan Knightsbridge'te bulunan restoran yüksek fiyatlı menüsü ile biliniyor.
Menüde 35 sterlinlik carpaccio ve 180 sterlin ile 270 sterlin arasında değişen sırt veya mermer wagyu bonfile yer alıyor.
Büyük şöhrete sahip altın kaplı tomahawk pirzolasının fiyatı ise 600 sterlinin üzerinde.