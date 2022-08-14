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Gerilim tırmandı... Sular durulmuyor... Çin Tayvan'ı resmen abluka altına aldı! Savaş uçakları...

Gerilim tırmandı... Sular durulmuyor... Çin Tayvan'ı resmen abluka altına aldı! Savaş uçakları...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası tansiyonun yükseldiği Pasifik'te, Çin askeri tatbikatlarını artırdı. Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu öne süren ve 'Tek Çin' politikası yürüten Çin'in, Tayvan çevresinde birçok uçak ve gemisinin görüldüğü belirtildi.

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Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ada çevresinde görülen uçaklardan 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin (ADIZ) güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.


Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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