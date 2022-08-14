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Bolu'da Suriyeli 4 kişiyi 'Defolun gidin ülkemizden' diyerek 4 kişi bıçakladı

Bolu'da Suriyeli 4 kişiyi 'Defolun gidin ülkemizden' diyerek 4 kişi bıçakladı

BOLU'da Suriye uyruklu 4 kişiyi parkta oturdukları sırada “Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden” diyerek darp eden ve bıçakla yaralayan 4 Türk vatandaşı tutuklandı.

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Bolu'da olay, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. ve M.E.’ye “Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden” diyen Türk vatandaşları M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. M.E. ise darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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