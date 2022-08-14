Üst üste uyarı yapılıyor! AKOM ve meteoroloji kritik saati verdi İstanbul ve Ankara dahil 22 şehri vuracak
İSTANBUL için alarm üstüne alarm zili çalıyor. AKOM saat verip İstanbulluları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos hava tahmininde 22 şehre uyarı yaptı. Buna göre söz konusu şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Listedeki şehirler arasındaki İstanbul ve Ankara'ya ise saat verildi. İşte Edirne, İzmir, Muğla, Kocaeli, Samsun, Diyarbakır ve birçok şehirde günün sıcaklıkları...
İstanbul'da bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gerçekleşecek şiddetli yağışlar için AKOM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos hava durumu raporunda Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur beklendiğini duyurdu. 22 şehre sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji'ye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava raporunda İstanbul ve Ankara'ya saat verildi. İşte şehir şehir hava durumu...
İstanbullulara uyarı üstüne uyarı!
İstanbul'un şiddetli yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM yaptıkları paylaşımlarla, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanaklara karşı uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından ise şu uyarı yapıldı: "İstanbulluların Dikkatine AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."
Meteoroloji raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye... Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.